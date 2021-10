Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 13 avril

MANCHE

Jusqu'à vendredi 14 avril 2017 rendez-vous à l'ESAM de Cherbourg de 13h30 à 17h pour les stages de Masques et costumes destinés aux 9 et 14 ans. Les masques et les costumes ont influencé beaucoup d'artistes modernes et contemporains comme Picasso ou Charles Fréger. Ils vous mettront au travail dans l'idée de créer un univers avec un costume à partir de matériaux de récupération.

Fort de son succès l'an dernier, le salon du tatouage revient pour sa deuxième édition, Salle de l'Europe à Cherbourg du samedi de 10h à 19h tous les jours. Comptez 4€ par adulte et gratuit pour les mois de 14 ans. Restauration rapide et boissons sur place. Ils ont le plaisir d'accueillir cette année des artistes déjà présents l'année dernière mais aussi des nouveaux avec des styles différents pour satisfaire l'ensemble de vos demandes.

CALVADOS

En étroite collaboration avec le pôle Animations et Sports de Villers-sur-mer, les bénévoles de l'association Smile-Compagnie, passionnés de jouets Playmobil, reviennent pour exposer leurs créations basées sur l'utilisation de ce jouet extraordinaire qui saura émerveiller petits et grands. De nombreux ateliers et activités ludiques pour les enfants sont prévus durant ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 avril 2017.

Participez au dîner de gala de Pâques au Casino Barrière de Deauville ce dimanche 16 avril 2017. Tous les pas de danse seront permis sur les musiques d'hier et d'aujourd'hui jouées en live par l'orchestre: rock'n'roll, disco, salsa, madison, variété, hits actuels et des années 70, 80, 90, mais aussi des slows. Une soirée aux allures de fête, unique en son genre et annonciatrice des beaux jours!

ORNE

Ce samedi 15 avril 2017 engagez-vous dans le trail du Perche dans la commune Le-Gué-de-la-Chaîne. Il s'agit d'un parcours dans la forêt domaniale de Bellême, un parcours constitué de chemins et sentiers forestiers. Rendez-vous dans le bourg du Gué de la Chaîne pour le départ à 14h. Pensez à votre licence ou certificat médical

Dans le cadre du festival les Andain'ries retrouvez Jean Martiny à la maison d'Andaine à Juvigny Val d'Andaine ce samedi 15 avril 2017 dès 16h30. Son entrée en scène déclenche l'hilarité, il n'a pas besoin d'être vulgaire, il ne rit pas aux dépens des autres; Martiny, c'est une nature comique. Comme Charlie Chaplin, il croque un personnage décalé mais qui nous est proche. Il parle des petits ratages ordinaires. De sketchs en gags, il vient pour nous décoiffer, sans oublier ses chansons folles qui nous conduisent aux frontières du délire…

A LIRE AUSSI.

L'Agenda en Normandie : lundi 10 avril