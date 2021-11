France Télécom / Orange annoncera lundi de gros investissements dans l'Orne

On image pas le nombre d?informations qui transitent par les vieux fils de cuivre des poteaux téléphoniques qui sillonnent la campagne... téléphonie, Internet, télévision........ un réseau qui a vieilli... France Télécom / Orange va investir 100 millions d?euros en France pour rajeunir ses installations... et mettre à disposition des maires, notamment, un numéro d?urgence, une « hot line », pour signaler un poteau cassé, un câble arraché... et l?Orne sera le premier département bas normand à bénéficier de ce nouveau service... Il sera évalué tout les 6 mois ......

