Ce dimanche 2 avril, les Léopards de Rouen recevaient les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumone pour la 6e journée de championnat Élite de Football US.

Les Rouennais ne lâchent rien face aux champions de France

Les Léopards, équipe toute jeune promue dans ce championnat Elite, reçoivent les Cougars, actuels champions en titre, qui ont besoin de points pour remonter dans le classement.

Après une défaite de justesse lors du match aller (les Rouennais s'étaient inclinés 21-19 à Saint-Ouen), les Léopards veulent leur revanche, ne lâchent rien et se battent sur tous les ballons. A la mi-temps, les Rouennais sont même en tête 34-21.

Mais après la pause, les Cougars sortent les griffes et engagent une course aux touch-down avec Rouen. A la fin du temps réglementaire, les Cougars sont en tête de peu (60-62) et les Léopards s'inclinent, avec les honneurs, sur leur propre terrain.

Au classement, pas beaucoup de changement puisque les Léopards restent dans le milieu du tableau, à la 5e place avec trois victoires et trois défaites. Les Cougars, avec le même ratio mais ayant marqué plus de points en match, sont juste devant à la 4e place.

Pour la prochaine rencontre, prévue pour le dimanche 16 avril 2017, les Léopards recevront les Black Panthers de Thonon-les-Bains (2e).

