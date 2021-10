Rouen. Hockey sur glace : en finale, les Rapaces de Gap égalisent à 2-2 face aux Dragons de Rouen

En s'imposant dans le 4ème match de la finale de la Saxoprint Ligue Magnus en prolongations (3-2), les Rapaces de Gap reviennent à égalité 2-2 sur les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) dans la série dimanche 2 avril 2017 sur la glace de l'Ile Lacroix.

Le premier tiers mettra du temps à se décanter et aucune des deux équipes n'arrivera à faire la différence avant la 18ème minute, avec deux buts inscrits en 40 secondes par les Rapaces de Gap tout d'abord par Anthony Rech alors que les deux équipes évoluaient à 3 contre 3 puis sur la sortie de prison, en supériorité numérique, par le capitaine des Rapaces Marc-André Bernier (2-0).

Un final de folie

Il ne faudra qu'un peu moins de quatre minutes dans le 2ème tiers pour que les Jaunes et Noirs ne reviennent à 2-1 après un but de François-Pierre Guenette.

C'est finalement dans le 3ème tiers que les Normands vont parvenir à revenir dans la partie par Dan Koudys, auteur d'un tir rapide et puissant qui trompe Fouquerel (2-2). Les Rouennais auront même la possibilité de tuer le match en évoluant à 5 contre 3 pendant 1'40 mais sans parvenir à concrétiser.

En prolongations, ce seront les Rapaces de Gap qui feront la différence après 1'50 de jeu et un but de Sean Ringrose (3-2).

Les deux équipes se retrouvent donc à égalité dans cette série deux manches partout et disputeront le match 5 mercredi 5 avril 2017 à Gap et reviendront sur l'Ile Lacroix vendredi 7 avril 2017 pour un match 6 qui sera forcement décisif pour une des deux équipes.

Luciano Basile (coach de Gap): "Les matchs de play-off, ça ne se gagne pas sur l'habileté, il faut payer le prix et ça a tourné pour nous ce soir. On a beaucoup de valeurs humaines, on a peut-être pas le talent individuel de Rouen mais on compense par une combativité et une solidarité qui nous poussent vers l'avant. Cela sera une belle série jusqu'à la fin."

Fabrice Lhenry: "On était en dessous dans les deux premiers tiers. On était un peu trop dans la réaction à chaque fois et on a laissé beaucoup d'espace. Eux ont été plus incisifs. Au 3ème tiers, on a réussi à revenir et en double supériorité numérique, on aurait pu marquer mais ça reste des matchs serrés. Il faut tourner la page, qu'on gagne ou qu'on perde, et tout de suite rebondir. Il reste toujours deux victoires à aller chercher pour prendre le titre maintenant."

Jordann Perret: "Ils sont arrivé vite. On était pas bien prêt les deux premiers tiers mais on a bien joué la troisième période et en prolongations ça n'a pas tourné en notre faveur. On a montré du caractère pour revenir mais ça n'a pas suffit. Le match à Gap sera dur, on le sait, mais on ira la bas pour le gagner."

