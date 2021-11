Session Plénière du Conseil Général de l' Orne ce vendredi matin

Session plénière du Conseil Général de l?Orne, ce vendredi?beaucoup de dossiers à l?ordre du jour ?

Des travaux sur les routes : le CG a voté 10 millions d?? pour la mise à 2x2 voies entre l?autoroute A88 et Sevra (entre Argentan et Flers) ? pour la mise à 2x2 voies de la rocade nord d?Alençon ? et pour la déviation de St Hilaire/ Risle près de l?Aigle?

10 autres millions d?? vont être investis pour la rénovation de maisons de retraites : Aveline à Alençon ? Sacré C?ur à Athis ? Val Fleuri à Domfront?

Une avance de 200.000? est consentie à l?association Orne Solidarité Sécheresse : les éleveurs ornais avaient jusqu?à aujourd?hui pour évaluer leur besoins : 15.000 tonnes de fourrage seront nécessaire ? les élus demandent que la totalité du département soit en « calamité agricole », notamment pour prendre en compte les haras?et l?opposition a voté contre la révision du Fond Social Logement ? dossier qui a néanmoins été adopté.

