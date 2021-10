Houlgate. Calvados : sauvetage de deux jeunes femmes isolées par la marée 

Ce samedi 1er avril 2017, à 11h20, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage le CROSS de Jobourg (Manche) a été alerté par le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados qu'une jeune femme était isolée par la marée sur la plage du Temple à Houlgate (Calvados).

Une jeune surfeuse était venue à son secours, mais n'ayant pas d'équipement adapté, s'est également retrouvée dans l'incapacité de rejoindre la terre ferme.

D'importants moyens de secours déployés

Le CROSS de Jobourg (Manche) a coordonné une importante opération de recherche et de sauvetage en déployant des moyens aériens et nautiques: l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité Civile, une embarcation semi-rigide des sapeurs-pompiers du Calvados, une seconde embarcation de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de la Touques-Trouville (Calvados), et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sapeurs-pompiers du Calvados.

Une jeune femme en état d'hypothermie

Rapidement après avoir appareillé de Dives-sur-mer (Calvados), le semi-rigide des sapeurs-pompiers récupère les deux personnes isolées par la marée.

L'une d'elle est en état d'hypothermie, la seconde en bonne santé. Elles sont toutes les deux prises en charge par les sapeurs-pompiers sur place.

Les recommandations de la préfecture maritime

La préfecture maritime rappelle qu'il suffit de quelques minutes pour se retrouver isolé par la marée. Avant toute sortie sur l'estran, il est fortement recommandé:

- de consulter au préalable la météo, les coefficients et horaires de marée;

- de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable;

- de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable chargé au préalable ou VHF);

- de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).

- si vous n'êtes pas suffisamment équipé, ne tenter en aucun cas d'aider une personne isolée par la marée, vous risqueriez de vous mettre aussi en danger.

La préfecture maritime rappelle qu'il appartient à la responsabilité de chacun d'observer ces quelques règles élémentaires de sécurité en mer et sur le littoral qui évitent, lorsqu'elles sont appliquées, des situations de mise en danger et de fait l'engagement de moyens de recherche et de secours lourds.

Si vous êtes témoin ou victime d'un accident en mer, composez le 196.

