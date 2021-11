Nicolas Sarkozy en visite officielle chez son premier ministre en Sarthe ce mardi

Nicolas Sarkozy en Sarthe ce mardi en fin de matinée... le Président de la République, sera accueulli, par le premier ministre, François Fillon, dans son fief, à Sablé sur Sarthe....

C?est le premier déplacement du chef de l?Etat en Sarthe, depuis que François Fillon est nommé chef du gouvernement... Le président de la République évoquera les enjeux liés à la qualité et à la sécurité de l?alimentation, avec la visite d?une exploitation agricole des « fermiers de Loué ».

Nicolas Sarkozy, sera accompagné du ministre de l?Agriculture : Bruno Lemaire ? et de Frédéric Lefebvre, secrétaire d?Etat au Commerce et à la Consommation.



Une délégation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, devrait pouvoir rencontrer directement le chef de l?état.....



Et les chauffeurs routiers, en grève lundi, envisagent une action à l?occasion de cette visite présidentielle... ils avaient perturbé toute la matinée de lundi, les rocades du Mans contre le rallongement à 57 ans de leur départ à la retraite contre 55 jusqu?à présent.

