Secteur sanitaire et social en crise dans l' Orne... une table ronde est organisée ce mardi matin après la manifestion de lundi

Une table ronde entre Préfecture, Conseil Général sur l?avenir du secteur sanitaire et social dans l?Orne, sera organisée à 10h ce mardi matin en Préfecture....

Lundi, plus de 350 salariés du secteur sanitaire et social avaient manifesté en fin de matinée à Alençon, entre l?hôtel préfectoral et le Conseil Général où les personnels se sont invités dans le bâtiment présidentiel pour clamer leur hostilité à un plan de restriction budgétaire qui touche les services d?accueil, de réinsertion, d? aide, ou de prévention.... avec la suppression d?une vingtaine de postes dans ces structures dans l?Orne.

Et pendant la table ronde, un rassemblement des salariés est de nouveau annoncé ....

Une marche sera également organisée ce jeudi à 18h pour soutenir les familles, les femmes accueillies et les salariés du centre d?hébergement et de réinsertion sociale, la Clarté, appelé à fermer, marche à partir de la rue des Chatelets .... pour s?achever par un pot, place de la paix à Perseigne à Alençon

