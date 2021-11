Après la saisie, en février dernier de 7 tonnes de cigarettes de contrebande à destination de la Grande Bretagne, dans les entrepôts d?une société de transports à St Hilaire du Harcouet dans le sud Manche, 5 hommes et une femme interpellés dans 3 pays de l? Europe de l?Est au terme de filatures et d?écoutes multiples... selon les enquêteurs, les malfaiteurs organisaient des transports réguliers avec une logistique en France à l?insu des transporteurs.

