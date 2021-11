Tennis, Tsonga fait tomber Federer et gagne son ticket pour les demi finales de Wimbledon... Tour de France, le maire de Lisieux, 62 ans, fait à vélo l'étape Dinan-Lisieux

Tennis, à Wimbledon, l?exploit de Jo-Wilfried Tsonga hier, qui a fait tomber le roc suisse, Roger Federer en 5 sets.... Le joueur manceau affrontera en demi finale vendredi Novak Djokovic.....



Du jarret et une forte volonté...

Le maire de Lisieux, Bernard Aubril, a parcouru à vélo, l?étape la plus longue du Tour de France, 125 kms entre Dinan et Lisieux, qui sera disputée jeudi prochain... l?homme 62 ans, à fait une moyenne de 30, 73 km/h !! A son arrivée à Lisieux, les membres de son cabinet lui ont remis un maillot jaune dédicacé par le personnel de mairie....

