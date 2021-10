Rouen. Mobilisation à Rouen pour les retraités en situation précaire [Infographie]

Plusieurs centaines de retraités défilaient dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi 30 mars 2017. Une date symbolique avant la traditionnelle revalorisation des pensions le 1er avril mais aussi à quelques semaines de l'élection présidentielle.

"20 % de pouvoir d'achat en moins"

"En 20 ans, les retraités ont perdu près de 20 % de leur pouvoir d'achat", estime Jean-Pierre Pique, secrétaire de l'Union syndicale des retraités CGT de Seine-Maritime. Même constat pour Michelle Lechevalier, président de l'association Loisirs Solidarité Retraités. "On rencontre de plus en plus de retraités qui n'ont que 900 € par mois pour vivre, et c'est loin d'être suffisant. Certains sont maintenant obligés de reprendre un emploi pour pouvoir vivre correctement."

Pour elle aussi, le message est clair à l'approche des présidentielles. "C'est aberrant de voir des situations comme ça à notre époque, surtout qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tout le monde sait que de l'argent, il y en a!"

79 000 personnes âgées pauvres en Normandie

En Normandie, 79 000 personnes âgées sont considérées comme "pauvres" par l'INSEE, c'est-à-dire vivant avec moins de 990 € par mois. Parmi eux, "beaucoup de gens seuls, qui ne sont pas propriétaires de leur logement. Et ce sont surtout des femmes seules qui se retrouvent dans la misère", explique Jean-Pierre Pique, dont le syndicat mène actuellement une enquête nationale auprès de cette population.

Et pour ces seniors défavorisés, "ce qui trinque en premier, c'est la culture, les vacances, et parfois même les soins. Allez chez le dentiste, acheter des lunettes, c'est devenu du luxe pour certains", constate Michelle Lechevalier. Pourtant, "ces gens-là se mettent peu en avant, explique Jean-Pierre Pique. Mais j'ai des collègues au Secours populaire ou aux Restos du coeur qui voient de plus en plus de retraités miséreux."

