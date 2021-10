Rouen. [Notre dossier] Tourisme : Rouen accueille le monde

Ce lundi 27 mars 2017, Rouen (Seine-Maritime) rayonnait de mille lumières. Suivant un parcours de lampions dans les quartiers médiévaux, promeneurs rouennais et touristes ont profité d'un spectacle inédit place de la cathédrale. Une ouverture symbolique et festive pour lancer le salon Rendez-vous en France.

Vendre Rouen et la Normandie

Pendant deux jours, les mardi 28 et mercredi 29 mars 2017, Rouen a en effet accueilli près de 900 agences et vendeurs de voyages pour leur vendre la ville, et plus largement la Normandie. Et l'opération séduction semble avoir rencontré le succès espéré. Dans les allées du salon, Catherine, qui organise des voyages à vélo au Brésil, est conquise. "La Normandie sera notre prochaine destination, assure-t-elle, on est attiré par la beauté de cette région mais aussi sa spécificité."

Comme près de 300 tour-opérateurs, elle a participé aux circuits découverte organisés en amont de l'événement partout en Normandie. "En plus des voies vertes, il y a ici des spots comme Honfleur, le Mont-Saint-Michel mais aussi des endroits que je ne connaissais pas du tout comme Giverny, Dieppe, Rouen, les châteaux Gaillard, Mirosmesnil… Ils peuvent vraiment enchanter les Brésiliens qui connaissent la France mais pas encore vraiment la Normandie."

10 ans de promotion touristique

Faire connaître et rayonner la Normandie est justement l'objectif numéro un des professionnels du tourisme participant à l'événement. Ils espèrent d'importantes retombées après une année 2016 morose pour le tourisme. "Nos collègues de Clermont-Ferrand ont assuré qu'ils avaient gagné 10 ans de promotion touristique lorsqu'ils ont reçu l'événement chez eux", raconte Thierry Plouvier, président d'Eure Tourisme.

Pour rebooster le secteur, la Normandie doit à la fois conserver ses visiteurs historiques, pour moitié des Français et Européens, et partir à la conquête de nouvelle part de marché. Rendez-vous en France est justement l'occasion de miser sur "un tourisme d'élite", explique Hervé Lebel, président de Normandie Sites. Pour cette clientèle étrangère, on va jouer sur la carte des sites mythiques. On parle de destinations connues comme Étretat (Seine-Maritime), Giverny (Eure), le Mont-Saint-Michel (Manche)..."

La Normandie sur tous les tons

Mais au-delà de la carte postale, chaque visiteur du salon découvre le petit plus qui séduira sa clientèle. Gabriele Giuffrida, voyagiste italien qui organise des séjours randonnée, a craqué pour "les petits producteurs locaux, la gastronomie mais aussi les petits hébergements dans des lieux authentiques. Nos clients cherchent justement l'immersion dans la culture locale."

D'autres évoquent les impressionnistes, l'histoire, le cadre naturel ou encore les chevaux. Plus insolite, un visiteur indien a lui été séduit par les châteaux qu'il pourra "vendre pour les mariages, car beaucoup de gens chez nous viennent se marier en France. Ils passent trois ou quatre nuits sur place, avec beaucoup d'invités."

Et si les retombés ne se font pas sentir directement, Hervé Lebel espère que l'onde s'étendra progressivement. "Un tour-opérateur ne s'arrêtera pas à un seul site, présente-t-il. S'il transporte des jeunes ou des scolaires, il fera peut-être un détour vers un zoo ou un parc de loisirs, ou s'il emmène un groupe à la Tapisserie de Bayeux, il fera peut-être un détour par le musée du Débarquement de la ville d'à côté… Cet événement s'adresse finalement à tout le monde."

