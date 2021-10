Rouen. En Normandie, le rendez-vous mondial du tourisme a déjà commencé

Plus de 250 tours-opérateurs venus du monde entier, ça en fait du monde à occuper. En attendant le grand début du salon Rendez-vous en France, qui se tiendra les mardi 28 et mercredi 29 mars 2017 à Rouen (Seine-Maritime), Normandie Tourisme organise vingt-trois visites thématiques pour présenter les nombreux attraits de la Normandie à ces influenceurs du milieu touristique.

"Jamais la Normandie n'avait organisé autant de pré-tours simultanés", précise Édouard Valere, responsable de la promotion de l'événement pour Normandie Tourisme. Pour impressionner leurs prestigieux visiteurs, les cinq comités départementaux du tourisme en Normandie ont oeuvré main dans la main pour organiser et cofinancer ces parcours.

23 visites thématiques

Ces 23 balades répondent à des thématiques différentes. Certaines s'attachent à montrer les plus beaux sites d'une zone géographique, comme "Les incontournables de la Normandie" ou "Le littoral et les stations balnéaires". D'autres ont une approche culturelle comme "Impressionnisme" ou sportive tels que "Véloroute" et "Golf".

"Toute la gamme de l'offre normande a été déclinée pour que les acheteurs internationaux, de retour dans leur pays, puissent élaborer de nouveaux circuits", justifie Édouard Valere. Comme le public asiatique, et plus particulièrement chinois, est une des cibles prioritaires de ce salon, une visite des incontournables normands est même exclusivement réservée aux tours-opérateurs chinois.

