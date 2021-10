Bob Dylan recevra son Nobel à Stockholm ce week-end

"L'Académie suédoise et Bob Dylan sont convenus de se rencontrer ce week-end" à Stockholm où le chanteur américain doit donner un concert, a écrit Mme Danius sur son blog. "Cela se fera en petit comité et dans l'intimité, et aucun média ne sera présent".

