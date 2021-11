Débrayage chez Valéo à Athis de l'Orne ce vendredi contre la souffrance au travail

La CGT métallurgie, dénonce la souffrance au travail, cadences infernales, manque de respect des personnels.... une cinquantaine de salariés de Valéo à Athis de l?Orne avec des délégations venues de Mondeville, Nogent le Rotrou, Laval et même Limoges se sont joints aux salariés.... le syndicat a rencontreé le directeur du site et un directeur des ressources humaines du groupe.... et laisse 3 semaines à la hiérarchie pour prendre des mesures afin de réduire ces souffrances psychologiques .... avant une éventuelle action d?envergure....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire