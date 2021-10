Après six mois de travaux, les nouveaux vestiaires de la patinoire Caen la mer (Calvados) ont été dévoilés mardi 28 mars 2017. Les espaces ont été entièrement reconfigurés et passent de 30,50 m2 à 58,20 m2 pour donner plus d'espace aux clubs qui utilisent le lieu. Par ailleurs la patinoire de Caen la mer a reçu la marque Qualité tourisme, distinction nationale qu'elle est la première à obtenir en France.

La patinoire en chiffres

La patinoire de Caen la mer a plus de 45 ans et a déjà subi une rénovation dans les années 2 000. Elle peut accueillir 1 500 spectateurs notamment lors des matchs du hockey club de Caen. C'est aussi près de 90 000 entrées par an et 1 350 patins.