Les travailleurs sociaux interpelleront le ministre Xavier Bertrand, lors d'une visite dans l' Orne, vendredi... ils se réunissent ce lundi soir pour en discuter ...

Les syndicats de travailleurs sociaux vont se réunir ce lundi soir? ils veulent marquer leur refus de la casse de l?aide sociale en faveur des plus démunis... ils entendent bien se faire remarquer vendredi, à l?occasion de la venue du ministre de la santé du travail et de l?emploi? Xavier Bertand, viendra d?abord à Gacé, pour inaugurer le pôle de santé libéral ambulatoire vers 15h30? avant d?aller à Mortagne au perche? ici, le ministre inaugurera, vers 18h, les locaux flambants neufs de l?hôpital de la ville, avant une réunion publique, programmée au Carré du Perche à 20h



Et Nicolas Hulot d?Europe-Ecologie Les Verts dans la région ce lundi... l?ancien animateur télé ira visiter une porcherie bio dans la Manche, rencontrera des opposants à la ligne THT Cotentin/ Maine... avant une réunion publique ce lundi soir à Caen.

