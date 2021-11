Ciel variable, entre nuages avec quelques pluies en matinée, et belles éclaircies... T° de 13 à 20°

Météo France relevait ce mercredi matin... 13.3° à Flers, 13.5° à L?Aigle, 13.8° à Mortagne, 14.0° à Argentan, 14.5° à Alençon,



Un temps mitigé et plus frais s?installe....

Le ciel est partagé entre éclaircies et passages nuageux. Ils laisseront échapper des ondées parfois assez marquées. Elles auront tendance à s'atténuer cet après-midi. Le vent de sud-ouest restera sensible avec des rafales qui atteignent les 40 à 50 km/h sous les averses les plus marquées. Coté températures, le changement est net ....20° au meilleur de la journée... alors qu?on atteignait hier, 25/27° !

