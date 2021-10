Le Havre. Un Normand sur le Marathon des sables au Maroc

François Lerogeron connaît déjà le Marathon des sables (MDS). Il a même fait mieux que participer pour l'édition 2015 de la course en signant une belle 49e place sur 1 380 participants. Mais le professeur de sport en voulait plus. Il s'est à nouveau engagé sur l'édition 2017 avec la ferme intention de mieux faire. Et le moindre détail compte dans ce MDS qui a la particularité de se courir en autosuffisance alimentaire. Cette année, le Havrais va tenter de limiter le poids de son sac à 7kg.

En clair, pas de change dans le sac de François Lerogeron. Il portera sur lui son unique tenue de sport, dès le départ de la course. Seules particularités de son équipement, la casquette saharienne pour se protéger du soleil, et les guêtres du désert, indispensables pour lutter contre le sable :

"Le plus difficile, c'est le manque de sommeil"

L'étape la plus longue de la course fait 90 km, sous une chaleur étouffante. François Lerogeron suit dont une préparation très exigeante pour se faciliter la tâche une fois sur place. Il a déjà couru plus de 1 250 km depuis janvier 2017, et 3 500 km en 2016. Dans son souvenir, lors de sa participation en 2015, c'est finalement de bien récupérer pendant la nuit qui était le plus dur :

Une difficulté qu'il faudra surmonter cette année pour, comme il l'espère, améliorer son classement de 2015. Le Havrais ne se risque pourtant pas à un pronostic, tant l'aventure réserve son lot d'imprévus. Et puis, François Lerogeron a une autre motivation cette année, plus personnelle. Celle de terminer la course avec son frère Norbert qui s'est également aligné sur cette édition 2017.

Le Marathon des sables, du 7 au 17 avril 2017 au Maroc

