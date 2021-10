Rouen. Football: Le FC Rouen remporte son match face à Frileuse

Après sa défaite face au leader Gonfreville 3-0 lors de la dernière journée, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) ont renoué avec la victoire dimanche 26 mars 2017 sur leur pelouse du stade Robert Diochon lors de la 19ème journée du championnat de Division d'Honneur en s'imposant face à Frileuse 3-1.

Et pourtant, le match a mal commencé pour les Rouges et Blancs qui encaissent un premier but après dix minutes de jeu par Sewanou qui se retrouve seul face à Quedeville (1-0). Il faudra attendre la 35ème minute pour voir Stive Mendy égaliser sur un ballon trainant dans les six mètres adverses. 1-1 à la pause.

Belle réaction d'orgeuil

Au retour de la pause, il faudra trois minutes aux Rouennais pour prendre l'avantage dans ce match par Belgacem à la réception d'un centre au 2ème poteau (2-1). Et la belle histoire de cette journée interviendra à la 62ème minute lorsque Dramane Sissoko, jeune U19 du club, marque son premier but, lors de sa première entrée en jeu en DH après deux minutes de présence sur la pelouse (3-1).

Au classement, les joueurs de Romain Djoubri restent à la 4ème place et en embuscade pour une montée en Nationale 3 l'année prochaine avant la rencontre de la 20ème journée dimanche 2 avril 2017 sur la pelouse de Déville-Maromme.