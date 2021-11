Sécheresse : de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau en Sarthe

Ca ne s?arrange pas sur le front de la sécheresse ? et même : la situation s?aggrave, en Sarthe, où le niveau des cours d?eau a énormément baissé durant la dernière semaine du mois de juin ? les nappes phréatiques sont en dessous des niveaux connus ? et le préfet parle de « menace » pour les industriels, agricoles, des collectivités et des particuliers.

Ce constat s?accompagne de nouvelles mesures de restriction supplémentaires de l?usage de l?eau dans ce département.



?et ce jeudi soir , la Confédération Paysanne de l?Orne sera reçue en préfecture pour un nouveau point de cette situation de « sécheresse », pour évoquer le désarroi des éleveurs face à l?ampleur de la situation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire