L'étape bas-normande du Tour de France copieusement arrosée !

Le passage du Tour de France sur les routes bas normandes, copieusement arrosé !!

Un parcours de 226.5 km... « le jour le plus long » de cette grande boucle entre Dinan et Lisieux... le soleil, intervention divine ? , sur la côte de la basilique de Lisieux, a illuminé la victoire au sprint du norvégien Edvald Boasson Hagen devant l?australien Matt Goss...

Le maillot jaune reste sur les épaules de Thor Hushovd....

Un coup d??il sur le classement du bas-normand, Amaêl Moinard qui termine 136ème et dans la souffrance, le coureur a dû se faire soigner pour une piqûre de guêpe dans le palais. L'insecte a du chercher à s'abriter des déluges d'eau qui sont tombés tout au long de l'étape...

Le mayennais, Vincent Jérôme, toujours handicapé par sa blessure au genou, a franchi la ligne d?arrivée avant dernier...

Il ne reste plus que 193 coureurs sur 198.... départ à 12h20 du Mans, devant le MMAréna, en direction de Chateauroux dans l? Indre, 218 kms à parcourir .

