"Cinq personnes sont toujours dans un état critique et deux sont entre la vie et la mort", a indiqué la police dans un communiqué, au lendemain de l'attaque qui a fait fait trois morts et une quarantaine de blessés près du parlement britannique.

