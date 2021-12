Foot, ligue 1, présentation officielle de l'équipe de Caen ce mardi soir à d'Ornano... 1er tour de la Coupe de la Ligue, Laval ira à Guinguamp, Le Mans recevra Arles Avignon vendredi soir

Football :

La traditionnelle présentation officielle des joueurs et du staff de l'équipe pro du Stade Malherbe de Caen , c?est ce mardi soir à 17h, à Michel d'Ornano. Ouveture des portes une demi-heure plus tôt !

?Caen, disputera un match amical : samedi à 18h30 à Bayeux, face à l?AS Cherbourg.



?et les choses sérieuses reprennent, dès cette semaine : avec le 1er tour de la coupe de la Ligue, qui sera disputé vendredi soir :

Le Mans FC recevra Arles Avignon, au MMArena.

Laval ira au stade du Roudourou, affronter Guinguamp.

