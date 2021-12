Un salarié licencié dégrade 13 voitures appartenant à ses anciens collègues à Alençon

Un homme qui avait mal digéré son licenciement il y a deux ans et demi d?une société zone du Londeau à Alençon, a dégradé 13 véhicules appartenant aux salariés de cette entreprise en début d'après midi, ce mardi... A l?arrivée de la police, l?homme a pris la fuite... une course poursuite s?est alors engagée avec 3 véhicules de police, avant que finalement le fuyard ne soit interpellé après avoir blessé un policier à la main et dégradé une voiture de police ... Interpellation rendue possible grace à un chauffeur routier, témoin de la scène, qui a bloqué le conducteur avec son camion dans la zone industrielle nord ... le personnel a été choqué par cet acte violent... cet ancien salarié était déjà revenu sur les lieux de son ancienne entreprise et avait agressé physiquement d?anciens collègues au pied de biche le 16 juin ....Il a été placé en garde à vue .

