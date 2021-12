L'imprimerie de la Chapelle Montligeon rachetée par les Cartonnages Gaultier

L?imprimerie de la Chapelle Montligeon sort du giron de l?église : crée par un évêque en 1911, elle compte aujourd?hui 200 salariés : 156 installés depuis 3 ans à St Hilaire le Chatel, en périphérie de Mortagne ? auxquels s?ajoutent 44 salariés, à la Ferté Bernard.

Et leur nouveau patron est dans le Pas de Calais,à St Etienne du Mont, en périphérie de Boulogne sur Mer.

Il s?agit des Cartonnage Gaultier ? une entreprise fondée en 1929 ? aujourd?hui leader français du blister : ces emballages plastic qui envahissent les rayons des grandes surfaces : toutes les brosses à dent vendues en France sont ainsi emballées par Gaultier ? qui fait plus globalement dans tous les emballages « carton » ? 4000 clients en portefeuille, dont certains plus célèbres que d?autres, comme L?Oréal, les pansements Urgo, ou les stylo Bic?

Gaultier, c?est 13 millions d?? de chiffre d?affaire, 107 salariés ? et, c?est suffisamment rare dans l?entreprise pour le souligner : 1 conflit social, il y a 1 mois, à l?occasion du licenciement d?1 employé.

