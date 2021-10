Caen. A Caen, une journée pour faire le tour du monde

Avec 8 films et des saveurs exotiques à déguster, l'imaginaire propre au voyage va être sollicité durant toute la journée des "Rencontres du bout du monde". Entre l'Himalaya et l'Afrique de l'est traversée à vélo, les projections retracent les voyages et expéditions d'aventuriers peu communs. "Le but de ce festival, explique Patrick Jourdan, un des organisateurs et membre de l'association Aventure du bout du monde (ABM), est de favoriser les échanges entre les voyageurs. Tous les gens qui présenteront leur film voyagent par eux-mêmes; ils ont en commun une même éthique du voyage." Cette éthique repose sur un critère fondamental: le respect de l'autre, le respect du pays visité.

Des expériences singulières

Chaque film retrace une expérience originale, guidée par cette éthique du respect. Ainsi, par exemple, est projeté à 18 heures le film intitulé "Les oeuvres du Pamir". Ce reportage relate l'idée originale de trois amis: gravir les montagnes isolées du Pamir, région d'Asie centrale,à vélo. Mais ce vélo n'est pas n'importe lequel: il est en effet réalisé en bambou par de jeunes artisans-ingénieurs français. Ce choix, tout sauf anodin, éclaire la volonté des trois amis d'entrer en coïncidence avec leur environnement. "L'idée est de montrer des valeurs communes sous des formes diverses, souligne ainsi Patrick Jourdan. Les conférenciers-aventuriers tiennent des stands où ils échangent et discutent avec le public."

A noter qu'une restauration sur le temps du déjeuner et du dîner est proposée. De la même façon, à 20h30, vous avez rendez-vous avec le Barouf Orkestar pour un concert venu d'ailleurs !

L'association "Aventure du bout du monde" propose également un système de bourses à destination des jeunes voyageurs de moins de 28 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association. www.facebook.com/abmcaencalvados/

Pratique. Samedi 25 mars de 10 à 23h à l'Espace Tandem. Tarifs : de 6 à 10€. Tél. 02 31 29 54 54

