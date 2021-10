Caen. Les Colonnes, près du CHU de Caen

L'adresse n'est pas des plus connues à Caen. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas plus mal dans la mesure où les Colonnes, la brasserie de l'hôtel Carline, affiche régulièrement complet le midi. Il est donc vivement conseillé de réserver. Et pour ceux qui auront le temps, un bar très agréable permet de patienter dans la bonne humeur.

Plat du jour à 9 €

Du côté des plats, la maison répond aux codes de la brasserie traditionnelle. Quotidiennement sur l'ardoise, trois mets sortent du lot en guise de plat du jour à 9 €. Tomates farcies, dos de colin avec sa sauce au vin blanc et jambonnette de dinde sauce ananas avaient les faveurs du chef lors de notre passage. A la carte, cinq salades sont toujours disponibles, tout comme une dizaine de plats à base de viande, avec les traditionnels carpaccio, pavé ou tartare de boeuf. Deux recettes plus locales sont également proposées : l'escalope de poulet à la normande et le pavé virois et sa sauce camembert.

Habitué à servir des hommes et des femmes d'affaires, ou des salariés des proches environs, le personnel est d'une efficacité redoutable pour respecter le timing des clients. Un plus, forcément. Sans oublier la terrasse du restaurant, très agréable à l'heure où le thermomètre lance des invitations à prendre l'air.

Pratique. Hôtel Carline, 11 rue du Professeur J. Rousselot à Caen. Tél. : 02 31 95 87 00

