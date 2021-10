Préparez vos lunettes de soleil, crème solaire et chapeau de paille car l'été sera chaud aux Rives de l'Orne à Caen (Calvados). Pour la première année, le centre commercial organise du 24 juin au 15 août 2017, son "Caen Plage". À l'image de ce qui existe sur les berges du Rhône à Lyon ou sur les bords de Seine à Paris, les Rives de l'Orne ont décidé de proposer aux Caennais et aux touristes un moment hors du temps, un air de vacances à ceux qui travaillent ou ne partent pas. Le gros de l'événement se déroulera au niveau de l'esplanade des Rives de l'Orne.

Palmiers, transats et musique

"Il y aura une plage artificielle avec sept palmiers gigantesques, des transats, du sable ou de la pelouse, ça n'est pas encore déterminé, et des petites cabines de plage à l'intérieur desquelles seront commercialisées des tongs, lunettes de soleils mais aussi à boire et à manger", explique Alice Omer, la directrice du centre commercial. Un moment zen et de farniente en ville. Une série de trois concerts, en partenariat avec le Cargö et la mairie, et des DJ set sont également inscrits au programme. "Nous voulons proposer aux Caennais, une petite bulle de détente dans leur journée".

Les commerçants et restaurateurs du centre auront également la possibilité de proposer des glaces, smoothies et autres rafraîchissements. "Nous voulons que tout le monde soit impliqué dans l'événement". Caen Plage a été conçu avec toutes les forces vives de la ville. "Nous sommes en collaboration avec la mairie, l'association coeur de Caen. On est allé voir plusieurs acteurs comme Caen Event, le Cargö... nous cherchons à émerveiller".

Un lieu où il fait bon flâner

L'été, si l'affluence n'est pas très importante, il y a quand même du monde. "On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de touristes l'été dernier. Nous avons aussi la proximité avec la gare SNCF. Les visiteurs pourront ainsi découvrir Caen avec un oeil nouveau". Une manière de dynamiser mais surtout de faire connaître le centre autrement que par l'aspect commercial. "Nous voulons que les Rives de l'Orne ne soient pas qu'un centre d'achat mais un lieu où les gens aiment flâner et s'arrêter", continue la directrice.

Si cette première édition conquiert le coeur des Caennais, elle pourrait se renouveler. "Si l'opération marche bien, nous voulons en faire un vrai rendez-vous, un immanquable de l'année". Hors partenariat, Caen Plage devrait coûter aux Rives de l'Orne autour de 40 000 €.