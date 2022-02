Caen. À Caen, le bridge prend un coup de jeune!

Le bridge n'est pas réservé qu'aux séniors! Samedi 25 février 2017, la salle des paris de l'hippodrome de Caen (Calvados), qui accueillera le Trophée de Lyon (compétition régionale de bridge) n'aura pas nécessairement des airs de maison de retraite. Sur les 250 bridgeurs, deux équipes de cadets de moins de 14 ans sont attendues, prêtes à en découdre avec leurs ainés.

180 licenciés dans les collèges et lycées

Si l'ex-Basse-Normandie compte aujourd'hui 180 licenciés dans les collèges et lycées, soit moins d'un dixième du total des licenciés, la Fédération Française de Bridge souhaite voir l'effectif évoluer.

Depuis 2012, l'Éducation nationale a fait entrer le bridge, dans les collèges et les lycées, en qualité de "support pédagogique" sur lequel professeurs et bénévoles peuvent s'appuyer. "Le bridge est un formidable outil d'initiation aux mathématiques. Le jeu demande concentration, calcul mental, raisonnement, déductions et d'autres qualités qui composent les bases de l'enseignement" explique Jean-Dominique Fabrega, du comité bridge bas-normand.

400 jeunes attendus pour les championnats du monde

Tandis que Trophée de Lyon est l'occasion pour tous les joueurs, amateurs ou expérimentés, d'obtenir leur invitation pour les premiers Internationaux de France mixte et open qui auront lieu à Lyon (Rhône) cet été, les jeunes ne seront pas en reste.

En parallèle des championnats du monde de bridge, qui auront également lieu à Lyon cet été, 400 jeunes du monde entier y ont rendez-vous pour participer à leur propre championnat.