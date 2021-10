Caen. Semaine de la presse à l'école. Des photos pour développer l'esprit critique à Caen

Six photos pour six situations souvent propices à l'isolement. Le handicap, la vieillesse ou encore le racisme… les problématiques sont complexes, mais les 24 enfants d'une classe CM1/CM2 de l'école Henri Brunet à Caen (Calvados) s'y sont confrontés volontiers, lundi 20 mars 2017. "La semaine de la presse à l'école est l'occasion d'échanger sur ces sujets de société et de voir comment la photographie peut souligner des problèmes", expose l'enseignante, Clémence Galleret.

Le support lui a été proposé par la Ligue de l'enseignement. "Les photos sont en fait des cartes postales et nous allons les envoyer à des personnes que nous avons choisies au hasard dans l'annuaire", explique la jeune Malaury qui n'attend rien en retour, comme ses camarades. L'exercice se prête à la sensibilisation aux maux de la société, au travers du regard des enfants. De quoi développer leur esprit critique. "On regardait les photos, après on nous les enlevait et on nous demandait de décrire ce qu'on ressentait ", poursuit Paloma. Et les enseignement sont nombreux pour elle, mais aussi pour Noa, Sylvain et Lily :

Paloma, Noa, Sylvain et Lily Impossible de lire le son.

"Avec ces photos, on retient qu'il faut partager et que l'égalité n'est pas respectée dans tout le monde", analyse Sylvain. La réflexion s'est poursuivie par la présentation de journaux et la structuration des articles de presse. "Maintenant, on sait qu'il y a un titre, un chapo, un sous-titre et qu'il faut répondre au cinq W pour bien comprendre de quoi on parle", assure Alissa. Une manière de rappeler aux journalistes professionnels que désormais, même les enfants connaissent les bases de leur métier.

