9 personnes interpellées, des stupéfiants saisis au terme d'une rave sauvage en Sarthe

Près de 800 teufeurs à la fête techno, non autorisée, en Sarthe, hier sur un terrain d?une zone artisanale à Allones en agglomération du Mans? les organisateurs qui avaient fait des démarches auprès des autorités pour organiser cette fête n?avaient pas obtenus les autorisations? avant de monter les murs de sons, les amateurs de techno avaient balader les forces de l?ordre un moment? La fête s?est tenue entre 3h et 15H hier?près de 200 gendarmes, 3 équipes cynophiles et un hélico mobilisés? La sonorisation a été saisie?9 personnes âgées de 21 à 26 ans interpellées?8 pour trafic de stupéfiants? un pour avoir tenté de percuter avec sa voiture des gendarmes?350 g de cannabis, 1 kg 8 de résine de cannabis, 710 g de speed et plus de 1 100 cachets d?ecstasy saisis?..20 personnes verbalisées?.

