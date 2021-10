Pour la troisième année consécutive, le Sillon à Petit-Couronne (Seine-Maritime) accueille le festival Un autre regard du mardi 28 mars au mercredi 5 avril 2017.

Faire tomber les préjugés

Organisé conjointement par la ville de Petit-Couronne et le Sillon, cet événement célèbre la différence et rassemble sur scène comme dans la salle valides et handicapés autour d'animations culturelles. L'ambition? Faire tomber les préjugés et proposer un autre regard sur le handicap.

Le festival rassemble des disciplines variées - chant, théâtre et arts plastiques — et mise sur des activités participatives pour rassembler les publics dans une ambiance festive.

Monter sur scène

"Pour la première fois, nous faisons appel au collectif rouennais des Vibrants Défricheurs, présente Annie Mabilais, directrice du Sillon et programmatrice de l'événement. Ils seront en charge d'une animation musicale baptisée le Kararocké. Habituellement, nous misons essentiellement sur le théâtre pour faire passer ce message de tolérance, mais il nous a semblé évident d'avoir recours à la musique pour mieux rassembler."

Le principe est simple: il suffit de s'inscrire sur le site internet en amont, de choisir l'une des chansons proposées par les Vibrants Défricheurs pour pouvoir l'interpréter sur scène avec le soutien de la chanteuse Amélie Affagard le soir du spectacle. Les Vibrants Défricheurs proposent même un atelier pour préparer cette soirée.

Éloge de la différence

"Depuis le début de ce festival, nous sommes partenaire avec l'Escouade, raconte la programmatrice. C'est une troupe théâtrale qui fait appel à des comédiens en situations de handicap. Elle travaille notamment en étroite collaboration avec l'ESAT du Cailly (Établissement de service d'aide par le travail), un des rares ESAT en France où il existe une filière théâtre.

Ils proposent pour cette nouvelle édition une création originale inspirée par l'art Zoom-Emois. La forme elle-même est originale car le public est installé au centre, entouré par les comédiens qui sortent littéralement du cadre. C'est un spectacle visuel et chorégraphié qui évoque l'univers de Mondrian."

Informer pour mieux comprendre

La comédienne Sandrine Gélin présente également un spectacle théâtral baptisé Samuel. Seule sur scène, elle raconte le quotidien d'un jeune homme trisomique, les moqueries subies, sa difficulté à trouver sa place dans la famille et dans la société.

Une pièce qu'elle a pu composer grâce au témoignage de Samuel. "On sent toute la tendresse qu'elle a pour lui dans ce texte, présente Annie Mabilais. Mais bien plus qu'une tranche de vie, elle s'applique également à définir scientifiquement la trisomie car la comprendre permet de faire tomber bien des préjugés"

Pratique. Du 28 mars au 5 avril. Le Sillon à Petit-couronne. Plus d'infos sur www.ville-petite-couronne.fr