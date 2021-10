L'humoriste Thierry Marquet est pendant trois jours l'invité de Loïc Bonnet et Bruno Roblès, du Théâtre à l'Ouest à Rouen (Seine-Maritime). Il y présente son troisième one-man-show jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mars 2017.

De la télé à la scène

C'est à la télévision que Thierry Marquet a fait ses premiers pas en animant une caméra cachée pour l'émission de Laurent Ruquier On a tout essayé. "La TV m'a fait prendre conscience de mon potentiel comique", explique-t-il.

Mais très vite, Thierry décide de se consacrer à la scène. "Rien ne vaut le rapport frontal que l'on peut avoir avec le public sur scène. Cela oblige à développer son sens de la répartie et à interagir constamment avec les spectateurs."

Tendre Cynique

Après deux one-man-show, Thierry a présenté en 2015 à Avignon Saignant mais juste à point "Celui-ci me ressemble d'avantage, reconnaît l'artiste. Cette fois, je l'ai entièrement écrit seul. J'interprète moins de personnages, je parle en mon nom, je suis plus authentique.

Dans Saignant mais juste à point, je dénonce des phénomènes de société comme la vaporette ou le covoiturage mais je parle aussi de politique et je m'amuse à décortiquer les textes des chanteurs de variété. Je me revendique comme étant de la même école que Laurent Baffie ou Pascal Sellem. Mais si je suis critique, je ne suis jamais ni vulgaire ni méchant: d'où le titre! Je veux que mes spectacles parlent à tous et qu'on s'y amuse".

Pince-sans-rire

"J'aime surprendre mes spectateurs! poursuit l'humoriste. Dans ce nouveau spectacle, je présente un numéro de mentaliste. J'ai été vraiment fasciné par le pouvoir de ces artistes et je voulais faire une parodie de ce numéro impressionnant.

Mais je me suis surpris à percer quelques-uns des secrets des mentalistes, alors c'est finalement devenu un sketch phare de mon spectacle à la fois rigolo et bluffant. Je suis heureux quand les spectateurs sont interloqués et ne savent plus si je plaisante ou pas!"

Inédit à Rouen

Amis de longue date de Loïc Bonnet le directeur du tout nouveau Théâtre à l'Ouest, Thierry Marquet n'est pourtant encore jamais monté sur une scène rouennaise. "Il regrettait souvent que je ne me sois pas encore produit à Rouen faute de scènes dédiées à l'humour. Et finalement, suite à cette conversation, il a eu l'idée de créer le Théâtre à l'Ouest! Je suis donc d'autant plus ravi d'essuyer les plâtres ici!"

Pratique. Les 23,24 et 25 mars à 20h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. Tarif 18€. www.theatrealouest.fr

