Les touristes britanniques boudent la Normandie...

La fréquentation des touristes britanniques a chuté en Normandie, de près de moitié entre 2003 et 2009, selon une étude du CRT, le Comité Régional du Tourisme.

Cette baisse est plus spécifique à la Normandie qu?aux autres régions, amplifiée par l'effet de la crise économique et par la faiblesse de la livre sterling par rapport à l'euro.

Mais la Normandie souffre aussi des vols à bas coûts qui à 80% proposent aux anglais des destinations au sud de la Loire.

Le CRT mise sur le lancement de vols Londres-Deauville le 24 juin prochain, pour reconquérir ceux qui restent sa première clientèle étrangère.



..et pour mieux connaître notre région : La Normandie est à la UNE du magazine « Géo », qui est en kiosque depuis hier

