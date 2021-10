6 mois ferme, deux ans et trois ans de prison avec sursis pour deux hommes après un trafic de stupéfiants dans le Perche

Deux hommes de 25 et 35 ans condamnés hier à Alençon, à 6 mois de prison ferme et 3 ans avec sursis, et 2 ans avec sursis et 6 mois ferme pour le second, pour trafic de stupéfiants entre décembre 2006 et octobre 2007 dans le Perche...cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy ou méthadone.... la drogue était acheminé à l?époque par le plus jeune, lorsqu?il rentrait de Paris en week-end chez lui... l?enquête avait débuté après le décès d?un autre jeune homme de 19 ans, par overdose, lors d?une soirée alimentée en drogues par les deux prévenus.

