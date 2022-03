Caen. Près de deux mois de travaux sur l'A13 entre Caen et Rouen

Alors que les beaux jours approchent, les allers-retours vers la côte normande vont se compliquer. Du lundi 20 mars 2017 jusqu'au vendredi 12 mai 2017, la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) lance une opération de remise en état de la chaussée sur l'A13. Entre Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados), ce sont onze kilomètres d'autoroute qui sont concernés et ce dans les deux sens de circulation.

Moins de voies de circulation

Précisément, les gênes pour les usagers devraient se concentrer sur un secteur allant de l'échangeur entre l'A13 et l'A131 et le diffuseur de Beuzeville (Eure). Ce chantier pour lequel la SAPN engage plus de trois millions d'euros devrait entraîner des neutralisations de voies et des basculements de chaussées.

