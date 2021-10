Temps généralement gris aujourd'hui.... de nouvelles pluies sont attendues cet après midi sur l'Est de nos régions dès cet après midi.... T° de 12 à 20°

Météo France ....12°3 à Argentan, 13°0 à Flers, 13°2 à L?Aigle, 13°3 à Mortagne, 13°6 à Alençon,



La matinée est douce grise et humide avec quelques ondées éparses et quelques trouées de ciel bleu. Ca se gâte nettement cet après-midi avec la remontée d'une zone pluvieuse qui touchera surtout la moitié Est de nos régions....le Perche et le Pays d'Ouche pourraient alors recueillir en fin de journée jusqu'à 10 à 12 mm de pluies. Des ondées sont également prévues ailleurs mais localisées.

Les températures maximales restent de saison, comprises entre 18 et 20 degrés.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire