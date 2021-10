3 jours pour la mixité des métiers et l?égalité professionnelle à Alençon

« 3 jours pour la mixité des métiers et l?égalité professionnelle » : à la Halle au Blé d?Alençon à partir de ce mercredi pour tenter de démontrer que tous les métiers sont mixtes....aujourd?hui, la demande d?emploi des femmes se concentre sur une dizaine de métiers, contre une trentaine pour les hommes !

Les secteurs professionnels investis par les filles et les garçons se montrent donc inégalement répartis sur le marché du travail. D?autant que les parcours atypiques sont perçus comme une transgression?au cours de ces 3 jours, un rallye emploi sera réalisé dans les entreprises locales et vendredi, des tables rondes, avec la patronne des policiers d?Alençon, une ingénieure, et un puériculteur?

