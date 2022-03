Hors Normandie. L'embarras du choix, quand choisir vous empêche de vivre

Aujourd'hui je vous parle du film " l'embarras du choix " avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber et Jérôme Commandeur.

La base du film est assez osée: une femme de 40 ans ne sait pas choisir et laisse les autres prendre toutes les décisions à sa place. Très vite dans le film, on apprend qu'elle ne garde aucun homme car ils pètent tous un plomb à un moment ou à un autre. Sans blague? C'est déjà assez étonnant qu'elle ait gardé des meilleures copines, vu qu'elles doivent lui dire comment s'habiller et se coiffer tous les jours! Passons sur ce point, après tout c'est un film et c'est le fil rouge de l'histoire.

Les seconds rôles donnent du relief à l'histoire avec les amies sympathiques chacune dans leur genre et Jérôme Commandeur plutôt décalé. Juliette est rigolote mais c'est vrai que son problème de décision peut parfois gonfler.

Il n'empêche que c'est l'humour qui l'emporte sur l'exaspération avec pas mal de scènes sympathiques. Sans être hilarant, j'ai beaucoup souri durant la séance et même ri.

Il y a " légèrement plus " de suspense que dans les comédies romantiques car on sait toujours que l'héroïne/le héros finit avec l'autre, mais là: quel autre? Dommage que la toute fin en ait rajouté une couche avec caméra tournant autour du langoureux baiser, avec roses dans le vent et Coldplay à fond… C'est le cinéma me direz-vous.

Par contre, il faut savoir que l'un des deux prétendants d'Alexandra Lamy est Écossais, et il parle anglais de temps en temps. Certes, ce ne sont que de petites phrases ici ou là, qui ne révèlent rien d'important mais je me suis dit que si je n'avais pas parlé anglais, j'aurais été assez frustrée car j'aurais perdu un peu du film. Les sous-titres n'ont été mis que dans les scènes où au moins deux personnes parlent anglais en même temps, pas quand il y a seulement Alexandra Lamy et Jamie Bamber. Il vaut mieux le savoir avant la séance.

L'embarras du choix est une comédie romantique française gentillette, avec des moments drôles et de bons rôles. Sans être transcendante, l'histoire nous fait passer un agréable moment. Un film idéal pour se changer les idées, à voir en ce moment au cinéma.

