Emploi à Caen la mer : légère reprise

Au 31 mars dernier, ce territoire comptait 11 280 demandeurs d'emploi de catégorie A. Ce nombre est en hausse de 7% par rapport à mars 2009. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an fait lui aussi un bond : +44% par rapport à l'année dernière. Des signaux côté employeurs laissent toutefois espérer une amélioration : le recours au chômage partiel ralentit, les suppressions d'emplois se réduisent et les offres d'emploi de plus de 6 mois sont en progression ce trimestre.