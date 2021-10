Ciel gris, sombre et pluvieux toute la journée... des pluies soutenues cet après midi.. T° de 15 à 22°

Météo France relevait ce matin, un maximum de 15°7 à Alençon, 15°4 à Argentan et mortagne au perche , 15° à Flers, 14°8 à L?Aigle,



Des pluies souvent faibles et intermittentes pour ce début de matinée.... elles se renforceront de façon sensible dès la mi-journée....



ces pluies deviedront soutenues, voire fortes, et continues sous un ciel bouché et très sombre. Les cumuls de pluie deviennent alors conséquents et peuvent dépasser les 20 millimètres dans la journée. Un ou deux coups de tonnerre pourront même se faire entendre au c?ur de l'après-midi. Les températures sont voisines de 20 à 22 degrés.

