La première rencontre de demi-finale des Playoffs de la Saxoprint Ligue Magnus entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Bruleurs de Loups de Grenoble a tourné à l'avantage des Rouennais, qui se sont imposés 3-2 mardi 14 mars 2017.

Une rencontre serrée

Et pourtant, ce sont les Grenoblois qui se mettent les premiers en évidence à la 6ème minute en inscrivant le premier but de la rencontre par David Rodman (1-0). Il va falloir attendre la moitié du premier tiers-temps pour voir les Jaunes et Noirs égaliser dans cette rencontre par Damien Raux en infériorité numérique puis prendre l'avantage à la 17e minute par Yorick Treille en supériorité numérique (1-2).

Dès l'entame du 2ème tiers-temps, ce sont les locaux qui vont parvenir à égaliser par Mathias Arnaud, pour ce qui sera le seul but de ce deuxième acte (2-2).

Mais les Normands ont de la ressource puisqu'ils reprendront l'avantage par Adam Miller à la 4ème minute du 3ème tiers (3-2). Un avantage que les joueurs de Fabrice Lhenry conserveront jusqu'au buzzer final malgré la sortie du portier Horak en fin de match. Les Rouennais prennent donc le premier match de la série à l'extérieur.

La confrontation se poursuit dès ce mercredi 15 mars 2017 pour le match 2, toujours sur la glace de Pole Sud à partir de 20h15.

