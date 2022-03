Caen. Football, Ligue 1. Malherbe défie le leader monégasque

Avec deux cols à gravir, avant un mois d'avril consacré à des confrontations directes avec des équipes de seconde moitié de tableau, le Stade Malherbe Caen a bien négocié le premier, vendredi 10 mars 2017. En déplacement à Nice, formation solidement ancrée sur le podium de Ligue 1, les joueurs de Patrice Garande ont été cherchés un point (2-2), après avoir pourtant menés 0-2. Mais les regrets restaient peu palpables dans les réactions des joueurs normands, après le match.

84 buts en 29 matchs

"Si on nous avait annoncé un nul à Nice, nous aurions tous signé sans réfléchir. Le déroulement du match avec nos deux buts d'avance nous laisse de la frustration. Mais il y avait certainement penalty pour Nice dans le final", a concédé le portier normand, Rémy Vercoutre qui sait que ce point obtenu face aux Aiglons est de nature à booster le moral de ses troupes avant la réception de Monaco, dimanche 19 mars (15h).

Trois points devant le Paris Saint-Germain au classement, le leader monégasque impressionne la France du football. En championnat, les joueurs du Rocher sont invaincus depuis le 18 décembre 2016 et un match à domicile contre Lyon (1-3). Ils peuvent s'appuyer sur une attaque flamboyante qui a inscrit 84 buts depuis le début de la saison, soit près de trois fois plus que les Malherbistes. Ces derniers accueilleront une formation qui sortira assurément d'un match éprouvant, en huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City. "Nous avons signé deux victoires, un nul et une défaite sur nos quatre derniers matchs. Je signe tout de suite pour le même bilan sur les quatre à venir", a exposé Patrice Garande à la sortie des vestiaires à Nice. Nul doute qu'il apprécierait que la défaite intervienne le plus tard possible.

