Ce week-end sur la route des 24h du Mans, les gendarmes ornais ont relevé 609 infractions,

Essentiellement des excès de vitesse ? 40 d?entre eux ont donné lieu a des rétentions de permis de conduire, dont 28 sur des britanniques qui ont du verser une consignation de 750 euros?

2 véhicules anglais ont été saisis : une Porsche GT3 et une Mitsubishi Lancer, contrôlées respectivement à 202 et à 219km/h.



Et en marge des contrôles pour les aux 24 heures, une a été contrôlé à 182 km/h entre Sées et Alençon, là où c?est limité à 110.

Malgré les signes des gendarmes, elle ne s?est pas arrêtée, les motards de la gendarmerie ont dû la prendre en chasse : son jeune pilote, un ornais de 22 ans, n?a jamais passé son permis moto ? il était positif au dépistage des stupéfiants. Il a été placé en garde à vue, sa moto est saisie, et sera convoqué au tribunal?

