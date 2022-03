Ligue 1: Paris assure sans rassurer après son traumatisme européen

Contrairement aux deux dernières saisons où le club de la capitale avait passé sa frustration après une élimination européenne sur ses adversaires, étrillant Lille (5-1), puis Caen (6-0), Paris se contentera de ce petit succès qui lui permet d'être seul 2e, avec 65 points, à trois unités de Monaco.

Cette 9e victoire consécutive contre Lorient -plus grand souffre-douleur des Parisiens après Nantes (11 défaites de rang)- ne change pas grand chose à la situation de la lanterne rouge, qui reste à 22 points, six de moins que Dijon, 17e et premier non-relégable.

Tout le monde guettait la réaction des hommes d'Unai Emery après leur élimination aussi humiliante qu'historique en Ligue des champions en milieu de semaine.

On ne peut pas dire qu'elle ait été très impressionnante, tant cette victoire contre des Merlus, qui restaient sur cinq défaites toutes compétitions confondues, était le minimum syndical.

Accueillis par des applaudissements pour leur échauffement par les spectateurs du Moustoir, preuve que le public français ne leur tient pas trop rigueur de leur mésaventure européenne, Paris, avec huit des onze titulaires du Camp Nou, a dû compter sur deux coups de pouce lorientais pour marquer.

Défense parisienne mise à mal

Le premier but par Benjamin Jeannot, à la lutte avec Edinson Cavani au premier poteau, suite à un corner, qui a dévié le ballon dans ses propres cages (0-1, 28e).

Le deuxième avec un Benjamin Lecomte pas exempt de tout reproche sur la frappe plongeante de Christophe Nkunku, titularisé au milieu de terrain avec Adrien Rabiot et Javier Pastore, en l'absence de Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi (0-2, 52e).

Pour le reste, le trio Angel Di Maria, Cavani et Julian Draxler en attaque n'a pas particulièrement brillé.

La faute aussi à un Lecomte qui s'était montré irréprochable dans les cages bretonnes jusqu'au deuxième but.

Il avait notamment repoussé une déviation de la tête de Thiago Silva pour Layvin Kurzawa seul devant le but vide (25e), gagné un face-à-face avec Cavanni, lancé par une talonnade de Draxler (28e) et intercepté un centre tendu de Nkunku pour Cavani (42e) qui n'aurait plus eu qu'à pousser le ballon dans le but.

Les choses se sont encore corsées pour les Parisiens quand Mickaël Ciani a réduit le score d'une tête piquée décroisée sur corner (1-2, 68e).

Un but mérité car la défense parisienne avait été plusieurs fois mise à mal.

Une frappe lointaine de Alhassan Wakaso détournée par Kevin Trapp (6e), une volée de ratée de Ciani à l'entrée de la surface (16e) et un superbe contrôle orientée de Sylvain Marveaux, qui avait enrhumé Marquinhos sur cette action, suivi d'un tir directement sur Trapp (31e), avaient déjà prouvé que l'arrière-garde parisienne n'est pas souveraine.

La tête lobée de Di Maria, chassée de la lucarne par Jeannot (83e), ne changera rien à l'impression globale qui est que Paris aura besoin de temps pour se remettre de sa déconvenue cinglante.

Pour Lorient, l'opération survie commencera vraiment la semaine prochaine avec un déplacement à Nancy, rival direct pour le maintien, qui aura déjà des airs de match de la dernière chance.

