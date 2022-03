Caen. Rendez-vous le 2 avril pour l'échauffement des Courants de la liberté 2017

L'échauffement de la 30e édition des Courants de la liberté se déroulera cette année à Luc-sur-Mer (Calvados), dimanche 2 avril (10h). Compte tenu de l'engouement suscité par ces courses pour tous, le nombre de participant à cette répétition générale, est fixé à 500 personnes. Premiers inscrits, premiers servis.

8,7 km pour s'entraîner

L'échauffement est une épreuve de course à pied sur une distance de 8,7 km. Et Luc-sur-Mer figure sur le parcours de l'épreuve de marathon. Une participation de 9 € est demandée. La session est ouverte aux participants licenciés et non licenciés nés en 2001 et avant. Les Courants de la liberté se dérouleront du 9 au 11 juin 2017.

A LIRE AUSSI.

Courants de la liberté à Caen : appel aux bénévoles

Dakar 2017 (8e étape) : Pierre-Alexandre Renet 8e de l'étape et... 7e au général !

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février