Caen. Olympiades des métiers : la Normandie meilleure région de France

La délégation normande présente aux finales nationales des Olympiades des métiers à Bordeaux, n'a pas fait le déplacement pour rien. Les jeunes venus de Normandie ont raflé 27 médailles, dont 14 en or. Certains d'entre eux seront du déplacement en octobre 2017 à Abu-Dhabi aux Émirats Arabes Unis, pour représenter la France, lors de la finale internationale.

14 médailles d'or sur 58 candidats engagés

Parmi les 58 Normands engagés dans les finales nationales qui comptaient 650 candidats de moins de 23 ans au total, Claire Deslandes, scolarisée à l'Institut régional des services à la personne d'Alençon, a su tirer son épingle du jeu. "C'était très stressant, il y a eu beaucoup de larmes, mais c'était une superbe expérience." Elle a également fortement apprécié la cohésion de la délégation normande, et le soutien des uns envers les autres :

Une médaille d'or a également été remportée dans la catégorie "prothésiste dentaire", par Orlane Vauguet, 20 ans, originaire de Noyers-Bocage, et qui étudie au Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat du Calvados à Caen. "Je pense que le jury a apprécié mon calme, expose la jeune femme. J'adore ce que je fais, je suis passionnée de sculpture, et je suis donc ravie de me lancer dans ce métier !"

La délégation normande est arrivée mardi 7 mars à Bordeaux. "Je ressens une fierté qui va bien au delà des résultats de nos champions ! Leur perfectionnisme, leur état d'esprit, leur savoir-faire … ils sont des modèles pour tous les jeunes !", a témoigné David Margueritte, vice-président au Conseil régional de Normandie en charge de la formation est de l'apprentissage. Selon ses services, "avec ces 27 médailles la Région Normandie finit donc première région de France."

La Normandie accueillera les prochaines finales nationales des Olympiades des métiers en 2018 à Caen.

Les médaillé(e)s normand(e)s sont :

Bronze menuiserie: Thomas Pottier

Or tapisserie d'ameublement: Arthur Bry

Médaille d'excellence carrelage: Simon Foucher

Argent solier: Nathan Barry

Or taille de pierre: Joseph Courtin

Or construction de routes et canalisations: Jason Fournier, Florent Rousseau

Excellence couverture métallique: Théo Le Gallet

Excellence installation électrique: Adrien Boutelou

Excellence métallurgie: Alexis Aimard

Argent administration des systèmes et réseaux informatiques: Alexandre Michel

Argent arts graphiques et pré-presse: Zoé Dubois

Or aide à la personne: Claire Deslandes

Or coiffure: Mathieu Leger

Excellence mode et création: Justine Duyck

Or prothésiste dentaire: Orlane Vauguet

Or pâtisserie confiserie: Louis Agnellet

Bronze cuisine: François Eustace

Argent service en salle: Clement Gosselin

Argent boulangerie: Pierre-Emmanuel Vargas

Or boucherie charcuterie: Nicolas Canu

Or poissonnerie: Ethienne Fossey

Or chaudronnerie: Julien Caudal

Or contrôle industriel: Melveen Anne

Or fraisage: Lupin Doucet

Or soudage: Alexandre Paradis

Or peinture automobile: Valentin Yon

Or maintenance : Guillaume Leroux



