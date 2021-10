Ciel dominé par des nuages élevés aujourd'hui... faible risque de petites pluies.... T° de 11 à 20°

Météo France relevait ce matin... 10°8 à L?Aigle, 11°2 à Mortagne. 12° à Argentan et Flers, 12°4 à Alençon,

Globalement, c'est un temps très nuageux qui domine toute la journée. La plupart de ces nuages ne sont pas porteurs de pluie. Le Bocage et la Plaine d'Argentan notamment restent au sec ......En revanche, la menace de petites pluies passagères, toujours en faible quantité, persiste ici ou là dans la journée du Perche à la Plaine d'Alençon et au Pays d'Ouche. Le vent de Nord-Est baisse d'un cran......Les températures stationnaires et voisines de 19 à 20 degrés au meilleur de l'après-midi.

