l'affaire Leprince, la commission de révision examine le dossier aujorud'hui. L'homme condamné à la perpétuité pour un quadruple meurtre clame son innoncence

Les avocats de Dany Leprince tenteront aujourd'hui de convaincre la « commission de révision » de rouvrir le dossier de leur client, Dany Leprince, incarcéré depuis 16 ans, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour les meurtres de son frère, de sa belle-s?ur et de 2 de ses nièces.

Détenu à la centrale de Poissy, il a toujours clamé son innocence et il a saisi la commission de révision, pour tenter de faire annuler sa condamnation.

En avril 2006, celle-ci a ordonné un supplément d'information ; ses avocats ont demandé l'analyse ADN de cheveux retrouvés dans la main d'une des victimes.

Ce sont les résultats de ces expertises qui devraient être examinés, aujoud'hui, par la commission.

Mais les révisions de condamnations pénales restent rares en France : depuis 1945, six accusés seulement ont bénéficié d?un acquittement après un nouveau procès.

